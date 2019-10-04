В Украине сохраняется пожарная опасность

В пятницу, 4 октября, в Украине прогнозируется чрезвычайная пожарная ситуация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали о похолодании в пятницу, 4 октября. По данным синоптиков, сегодня в северных, центральных, восточных и южных областях пройдут грозовые дожди. На западе, севере и юге средняя температура будет держаться в пределах +12...+17, на остальной территории от +19 до +25.

Также РБК-Украина писало, что в период с 3 по 4 октября на большинстве территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Чрезвычайная пожарная ситуация прогнозировалась в центральных, восточных и южных областях.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупреждала, что сегодня погода ухудшится в северных, центральных и южных областях, куда надвигается атмосферный фронт.