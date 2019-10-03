В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная ситуация

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарная опасность сохранится до 4 октября

В Украине в период с 3 по 4 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, в четверг и пятницу в большинстве районов южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областей и Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что 3 октября в западных, а также части северных и центральных областей пройдут сильные дожди. На остальной территории будет солнечно и сухо. Средняя температура от +20 до +23, на западе прохладнее, до +15.

В Киеве синоптики также прогнозировали дождливую погоду в четверг, 3 октября. Температура воздуха в столице будет колебаться от +20 до +22 днем и от +10 до +12 ночью.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко также предупреждала об ухудшении погодных условий в четверг, 3 октября. По ее данным, сегодня в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до +11...+17 градусов.