Сегодня в Украине резко похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восток, центр, север и юг Украины накроют дожди и грозы

Погода в Украине 4 октября резко ухудшится, синоптики передают дожди и грозы и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Синоптики сообщают, что восток, центр, север и юг Украины накроют дожди и грозы. В частности, дожди будут в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. В восточных областях температура воздуха днем достигнет +22+25, ночью ожидается +9+13.

В Днепропетровской и Запорожской областях температура воздуха днем достигнет +19+24, в центральных областях - +12+17.

Кроме того, по данным синоптиков, в южных областях, кроме Крымской, ожидаются дожди и грозы. Там температура воздуха днем +17+24, а ночью +12+16. Отметим, что в Одесской областях днем будет +15+17.

Запад Украины будет без дождей, но ожидается понижение температуры воздуха днем до +10+12, ночью ожидается +3+7. Впрочем, в Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +11+13, ночью ожидается +8+10.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня погода ухудшится в северных, центральных и южных областях, куда надвигается атмосферный фронт.