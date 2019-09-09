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В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

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Пожарная опасность наблюдается практически во всех областях

В понедельник и вторник, 9-10 сентября, на территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области 9-10 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее РБК-Украина сообщало о рекомендациях на случай попадания в очаг пожара:

  • не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
  • не убегайте от пламени, быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
  • из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
  • если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
  • гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами
  • во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
  • будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас,
  • особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину слоя выгорел;
  • после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, 8 сентября в Киеве возник пожар в квартире на 9-м этаже жилого дома на проспекте Леся Курбаса. Прибыв на место происшествия, спасатели эвакуировали из соседних квартир 30 жителей.

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