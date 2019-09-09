В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

У понеділок і вівторок 9-10 вересня, на території України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується, 9-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської і Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області 9-10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Раніше РБК-Україна повідомляло про рекомендаціях на випадок потрапляння у вогнище пожежі:

не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;

з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу;

будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас,

особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі

Нагадаємо, 8 вересня у Києві виникла пожежа у квартирі на 9-му поверсі житлового будинку на проспекті Леся Курбаса. Прибувши на місце події, рятувальники евакуювали 30 мешканців сусідніх квартир.