В Киеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в ближайшие дни

Чрезвычайная пожарная опасность будет удерживаться 7-10 сентября
Погода в Украине: 7-10 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.
В частности, Укргидрометцентр отмечает, что будет удерживаться чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
"7-10 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности... Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара", - говорится в сообщении.
Так, в КГГА дали рекомендации на случай попадания в очаг пожара:
Напомним, в пятницу, 6 сентября, на большей части территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная опасность, которая достигает чрезвычайного уровня.
Как писало РБК-Украина ранее, в Укргидрометцентре предупреждали, что в период с 5 по 6 сентября на большей части территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность не прогнозировалась только в западных областях.
Также украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовье.