В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В пятницу, 6 сентября, на большинстве территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная опасность, которая достигает чрезвычайного уровня.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в период с 5 по 6 сентября на большинстве территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность не прогнозировалась только в западных областях.

Также украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, что местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовье.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие дни на западе страны ожидается похолодание. Кроме похолодания в западные области Украины на выходных придут дожди с грозами.