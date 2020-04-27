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Криклий назвал дату возобновления междугороднего сообщения

Новости » Общество     27.04.2020 - 11:10
Криклий назвал дату возобновления междугороднего сообщения
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок

В Украине планируют 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Лига.Бизнес".

Криклий отметил, что речь идет об автобусных и железнодорожных перевозках.

"Да. Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - заявил он.

Однако, он добавил, что многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса будут к 12 мая.

"В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сообщил он.

По его словам, будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - рассказал Криклий.

Напомним, карантин в Украине планируют начать ослаблять с 11 мая, но ограничения планируют снимать постепенно. Кабмин разработал и презентовал план выхода из карантина, который включает пять этапов.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано правительством.

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