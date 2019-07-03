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В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 12:24
В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (pixabey.com)

В Україні 3-5 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні, протягом 3-5 липня сприятиме підвищеному рівню пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на преc-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією Укргідрометцентру, 3-5 липня в Україні, окрім більшості районів західних та північних областей, утримається 5 класу пожежна небезпека. 

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується до +31 градуса тепла. По всій території країни, крім півдня, без опадів. Разом з тим, вночі в Карпатах, а також на сході країни можливі грози, місцями посилення вітру до 20 м/с.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні через негоду знеструмлено 525 населених пунктів в 13 областях. Крім того, через ураган в Кривому Розі і Дніпрі в дорозі затрималися близько десяти поїздів.

Відзначимо, за інформацією синоптика Наталії Діденко, до кінця тижня спека в Україні спаде. Зокрема, за її даними, сьогодні на більшості території країни очікується до +28 градусів, на півдні, а також у Луганській та Донецькій областях - до +33 градусів, а вже з 4 липня спека почне зменшуватися.

 

 

 

 

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