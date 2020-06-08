В Украине смягчили нормы для рынков при карантине

На рынки допускаются люди в масках, а также не более одного покупателя на 10 кв. метров
В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Постановление о смягчении меры вступило в силу в понедельник, 8 июня.
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, среди ключевых правил работы ринков остаются:
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - отметил он.
Напомним, Киев и семь областей не готовы ко второму этапу ослаблению карантина.
Кроме того, в Житомирской области приняли решение ужесточить карантин.
Автор: Лера Полищук