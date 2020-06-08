В Украине смягчили нормы для рынков при карантине

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Постановление о смягчении меры вступило в силу в понедельник, 8 июня.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, среди ключевых правил работы ринков остаются:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

размещение информации о профилактике COVID-19 на видных местах.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - отметил он.

Напомним, Киев и семь областей не готовы ко второму этапу ослаблению карантина.

Кроме того, в Житомирской области приняли решение ужесточить карантин.