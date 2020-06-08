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В Україні пом'якшили норми для ринків при карантині

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На ринки допускаються люди в масках, а також не більше одного покупця на 10 кв. метрів

В Україні пом'якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Постанова про пом'якшення міри набула чинності в понеділок, 8 червня.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, серед ключових правил роботи ринків залишаються:

  • допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
  • на вході до ринку повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;
  • один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
  • допуск на ринок тільки в захисній масці;
  • проведення дезінфекції поверхонь;
  • розміщення інформації про профілактику COVID-19 на видних місцях

"Пом'якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил, вихід з карантину може затягнутися", - зазначив він.

Нагадаємо, Київ і сім областей не готові до другого етапу ослаблення карантину.

Крім того, в Житомирській області прийняли рішення посилити карантин.

Автор: Лера Полищук

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