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Киев и 7 областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

Новости » Общество     08.06.2020 - 13:56
Киев и 7 областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Фото: карантин (РБК-Украина)

Днем ранее лишь четыре области не были готовы к ослаблению ограничений

По состоянию на 8 июня Киев и 7 областей не готовы ко второму этапу ослаблению карантина. В регионах слишком большое количество новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что карантинные ограничения пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Во всех вышеупомянутых регионах ослабление карантинных ограничений невозможно из-за слишком большого числа новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

При этом днем ранее Житомирская, Закарпатская и Черниговская области были готовы к снятию части ограничений.

Киев и 7 областей не готовы к смягчению карантина, - МинздравИнфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Напомним, власти Львовской области просили Кабинет министров разрешить ослабить карантин, несмотря на рекомендации Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что за последние сутки в Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой и Луганской областях не зафиксировали новых случаев коронавируса.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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