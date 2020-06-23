Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: дожди в Украине (РБК-Украина)

Найбольшая температура ожидается в Харьковской, Донецкой и Луганской областях

Сегодня, 23 июня, почти на всей территории Украины ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха в регионах ожидается от +20 до +29 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозам синоптиков, сегодня в Кропивницкой, Херсонской областях и Крыму ожидается умеренная облачность, во всех других регионах ожидаются дожди и грозы.

В западных областях температура днем составит от +20 до +24 градусов тепла. Ночью температура опустится до +15 +18 градусов.

В северных областях температура днем будет в пределах +26 +28 градусов, а в ночное время +16 +18 градусов тепла.

В центральных и восточных областях температуру днем передают от +24 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +19 градусов тепла.

В южных областях температура в день ожидается от +25 до + 29 градусов тепла, а ночью от +16 до +20 градусов.

Фото: погода в Украине на 23 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будут идти грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +24 +29, а ночью +16 +19 градусов тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 23 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, 22 июня в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях.

Добавим, что синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров.

Также вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

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Автор: Андрей Козловский