В Ивано-Франковской области стихия разрушила дороги и мосты, продукты возят вертолетами

Фото: размытая дорога (facebook.com/brovchuk.i.ua)

Ливни и селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов

Дожди и ливни в Ивано-Франковской области привели к повреждениям ряда инфраструктурных объектов. Несколько сел в Верховинском и Косовском районах отрезаны от цивилизации.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Разрушения произошли в результате селевых потоков и поднятия уровня воды в реках. Полностью отрезаны от цивилизации четыре села - Быстрец, Дземброня, Шибене и Зеленое. Затруднен проезд между населенными пунктами Гринява-Грамотное, Красноилье-Перекрестное, Верхний Ясенив-Головы, Долгополое-Кохан, Растоки-Барвинкив.

Фото: последствия непогоды в регионе (facebook.com/brovchuk.i.ru)

По информации ОГА, дожди и ливни размыли почти 74 км берегов, уничтожили или повредили около 8 км берегоукреплений. Непогода разрушила 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возят еду жителям пострадавших регионов вертолетами.

Рятувальники Прикарпаття завантажили у гелікоптер ДСНС України «Eurocopter Н225» 2150 кг продуктів харчування для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду відсутнє транспортне сполучення Опубліковано ДСНС України Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях.

Кроме того, в Ивано-Франковской области местные жители могли наблюдать мощный смерч.

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Автор: Роман Калиниченко