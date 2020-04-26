В Украине из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности

В воскресенье, 26 апреля, в связи с ухудшением погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Закарпатской области вчера произошло обесточивание более 10 населенных пунктов. Из-за ливня и сильных порывов ветра произошло падение деревьев и обесточивание в пяти районах.

Также РБК-Украина писало, 17 апреля из-за непогоды в Украине произошло обесточивание свыше 150 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением наблюдались в пяти областях. В частности, в Киевской области без электроснабжения осталось 26 населенных пунктов. Наихудшая ситуация наблюдалась в Черниговской области - почти полсотни населенных пунктов были обесточены.

Кроме того, сегодня синоптики прогнозировали дождливую погоду в восточных, северных и центральных областях Украины. Ожидалась температура воздуха от +13 до +19 градусов днем и от +5 до +9 ночью.