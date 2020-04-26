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Солнце на западе и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     26.04.2020 - 10:00
Солнце на западе и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня в Украине ожидается до +19 тепла

Погода в Украине в воскресенье, 26 апреля, будет дождливой на востоке и юге и солнечной на западе и в центре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня солнечно, днем будет +13+16, а ночью от +4 до +7 тепла. В некоторых районах возможны дожди ночью.

На севере и в центральных областях днем будет от +16 до +16, а ночью от +5 до +8 тепла. Также ожидается дневной и ночной дождь, за исключением Киевской, Винницкой и Житомирской области, где он возможен лишь ночью

В восточных и южных областях днем ожидается +14 до +19 тепла, а ночью до +9 градусов. Почти во всем регионе ожидается дождь, кроме Одесской области.

Скорость ветра по всей Украине составит от 7 до 12 метров в секунду.

Солнце на западе и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 26 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 тепла, а ночью в некоторых районах опуститься до +5 градусов.

Солнце на западе и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 26 апреля (meteo.gov.ua)

Синоптики ранее предупреждали, что погода 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди.

Также РБК-Украина писало, что часть областей в субботу накроет грозами и ливнями, а в воскресенье циклон захватит всю Украину.

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