В Україні через сильний вітер оголосили жовтий рівень небезпеки

У неділю, 26 квітня, у зв'язку з погіршенням погоди в Україні було оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні на всій території країни очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду у Закарпатській області вчора сталося знеструмлення понад 10 населених пунктів. Через зливи та сильні пориви вітру сталося падіння дерев та знеструмлення у п'яти районах.

Також РБК-Україна писало, 17 квітня через негоду в Україні сталося знеструмлення понад 150 населених пунктів. Проблеми з електропостачанням спостерігалися у п'ятьох областях. Зокрема, у Київській області без електропостачання залишилося 26 населених пунктів. Найгірша ситуація спостерігалася у Чернігівській області - майже півсотні населених пунктів було знеструмлено.

Крім того, сьогодні синоптики прогнозували дощову погоду у східних, північних та центральних областях України. Очікувалася температура повітря від +13 до +19 градусів вдень та від +5 до +9 вночі.