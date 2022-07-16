В Украине с сегодняшнего дня заработали новые нормы языкового закона: что изменилось

С сегодняшнего дня в Украине заработали новые нормы языкового закона. Теперь украинский должен стать языком интернет-ресурсов и компьютерных программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по защите государственного языка.

Теперь подавляющее большинство сфер должно обслуживаться на украинском языке. В частности, государственный язык должен использоваться в рекламе, медицине, транспорте, образовании и науке, культуре, делопроизводстве и документообороте.

Какие изменения вступили в силу?

С сегодняшнего дня на всех сайтах и страницах в социальных сетях украинских бизнесов и других структур (в том числе СМИ) должна появиться украиноязычная версия, которая будет загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.

Украинская версия может существовать наряду с другими языковыми версиями сайта, но содержать не меньший объем контента.

Любой товар, на котором установлено приложение, должен быть с украинским интерфейсом.

Фото: с 16 июля заработали новые нормы языкового закона

(mova-ombudsman.gov.ua)

Для того, чтобы нормы закона выполнялись добросовестно, за нарушения предусмотрены штрафы:

3400-8500 гривен за нарушение, совершенное впервые;

8500-11900 гривен за повторное нарушение.

Как перейти на украинский язык в интернете?

В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что отныне украинцы будут видеть в поисковой системе Google больше запросов на государственном языке.

В то же время русскоязычные украинцы реже видят новости от украинских СМИ, зато чаще потребляют российские фейки. Граждан призвали перестраивать Google на украинский и искать новости на государственном языке.

Фото: Google можно перестроить на украинский язык (t.me/mkipu)