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В Україні від сьогодні запрацювали нові норми мовного закону: що змінилося

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Україна, Субота 16 липня 2022 12:17
В Україні від сьогодні запрацювали нові норми мовного закону: що змінилося Фото: в Уркаїні запрацювали нові норми мовного закону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Від сьогодні в Україні запрацювали нові норми мовного закону. Тепер українська має стати мовою інтернет-ресурсів та комп'ютерних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Уповноваженого із захисту державної мови.

Тепер переважна більшість сфер повинна обслуговуватися українською мовою. Зокрема, державна мова повинна використовуватися у рекламі, медицині, транспорті, освіті та науці, культурі, діловодстві та документообігу.

Які зміни набули чинності?

Від сьогодні на всіх сайтах та сторінках в соціальних мережах українських бізнесів та інших структур (у тому числі ЗМІ) має з’явитися україномовна версія, яка буде завантажуватися за замовчуванням для користувачів в Україні.

Українська версія може існувати поряд з іншими мовними версіями сайту, але містити не менший обсяг контенту.

Будь-який товар, на якому встановлено комп'ютерну програму, має бути з українським інтерфейсом.

Фото: з 16 липня запрацювали нові норми мовного закону
(mova-ombudsman.gov.ua)

Для того, щоб норми закону виконувались сумлінно, за порушення передбачено штрафи:

  • 3400-8500 гривень за порушення, вчинене вперше;
  • 8500-11900 гривень за повторне порушення.

Як перейти на українську мову в інтернеті?

У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що відтепер українці будуть бачити у пошуковій системі Google більше запитів державною мовою.

Водночас російськомовні українці рідше бачать новини від українських ЗМІ, натомість частіше споживають російські фейки. Громадян закликали перелаштовувати Google на українську та шукати новини державною мовою.

Фото: Google можна перелаштувати на українську мову (t.me/mkipu)

Як повідомлялось, "мовний закон" набув чинності 16 липня 2019 року, але окремі його положення впроваджуються поступово.

Крім того, нещодавно в Україні заборонили російську музику та ввезення книг з РФ.

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