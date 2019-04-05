В Украине сегодня выросли экспортные пошлины на металлолом

Закон о повышении пошлин на экспорт металлолома из Украины в другие страны мира вступил в силу в пятницу, 5 апреля 2019 года. Об этом говорится на портале Верховной рады.

Согласно принятому парламентом закону, пошлины выросли с 42 евро до 58 евро за тонну.

Новые пошлины на экспорт лома будут действовать до 2021 года.

Напомним, 3 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение пошлины на экспорт металлолома с 42 евро 58 евро за тонну сроком два года.

Верховная рада одобрила соответствующий закон 28 февраля, когда за него после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 народных депутатов.

До этого глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк подчеркивал, что, начиная с 2016 года, благодаря принятым законам о повышении и продлении действия вывозной пошлины на лом черных металлов с 10 до 30 евро/т, а затем до 42 евро/т, в Украине наблюдаются положительные тенденции в обеспечении этим сырьем металлургических предприятий.

Добавим, в июне 2018-го глава государства Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год - до 15 сентября 2019 года - действие пошлины на экспорт лома черных металлов. Согласно закону, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.