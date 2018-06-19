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Порошенко поддержал повышение экспортной пошлины на металлолом

НовостиЭкономика    19.06.2018 - 11:25
Фото: иллюстративное фото (president.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон подписан президентом 18 июня

Вчера, 18 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год - до 15 сентября 2019 - действие пошлины на экспорт лома черных металлов. Об этом свидетельствуют данные законопроекта № 8226 на сайте Верховной рады.

Согласно закону, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.

Напомним, 17 мая текущего года Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8226 "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

По словам главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, новая пошлина будет действовать ориентировочно до сентября 2019 года.

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Теги публикации: экспорт, металлолом, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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