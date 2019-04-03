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Президент одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом

Новости » Экономика    03.04.2019 - 16:18
Президент одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Повышенная пошлина будет действовать шесть лет

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение пошлины на экспорт металлолома с 42 евро 58 евро за тонну сроком на шесть лет. Соответствующая информация размещена на странице законопроекта №9474 на сайте парламента.

Верховная рада одобрила соответствующий закон 28 февраля, когда за него после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 народных депутатов.

До этого глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк подчеркивал, что, начиная с 2016 года, благодаря принятым законам о повышении и продлении действия вывозной пошлины на лом черных металлов с 10 до 30 евро/т, а затем до 42 евро/т, в Украине наблюдаются положительные тенденции в обеспечении этим сырьем металлургических предприятий.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне глава государства Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год - до 15 сентября 2019 года - действие пошлины на экспорт лома черных металлов. Согласно закону, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.

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