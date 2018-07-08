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В Украине сегодня вступил в силу закон о нацбезопасности

НовостиПолитика    08.07.2018 - 14:44
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Законом определяются полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны

В Украине сегодня вступил в силу Закон Украины "О национальной безопасности".

Как ранее сообщалось, закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" вчера, 7 июля 2018 года.

Отметим, что закон начинает действовать со следующего дня после его опубликования, то есть в воскресенье, 8 июля.

Этим законом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны.

Также законом о нацбезопасности определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны, вводится всеобъемлющий подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечивая таким образом демократический гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны. В законе определены фундаментальные интересы Украины - это интеграция в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), в частности вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины 5 июля.

Напомним, Соединенные Штаты Америки (США) приветствовали принятие нового закона Украины "О национальной безопасности", принятый верховной Радой 21 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 5 июля.

Как заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО в вооруженных силах Украины.

 

В Госдепе США прокомментировали закон о нацбезопасности Украины
Теги публикации: Закон, Служба безопасности Украины, Порошенко Петр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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