Порошенко подписал закон о нацбезопасности

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Порошенко заявил, что Украина твердо подчеркивает курс государства в НАТО и Евросоюз.

Підписав Закон «Про національну безпеку». Ми твердо підкреслюємо курс України до НАТО та ЄС, рішучість наших дій у модернізації сектору оборони та безпеки. Підтверджуємо, що український народ чітко визначився зі своїм майбутнім – у колі європейських народів. pic.twitter.com/i8QKcbX4oB — Петро Порошенко (@poroshenko) July 5, 2018

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

Рада національної безпеки і оборони України Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 5 липня 2018 р.

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины. Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, что обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.