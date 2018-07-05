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Порошенко подписал закон о нацбезопасности

НовостиПолитика    05.07.2018 - 14:28
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Порошенко заявил, что Украина твердо подчеркивает курс государства в НАТО и Евросоюз.

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

 

Рада національної безпеки і оборони України

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 5 липня 2018 р.

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины. Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, что обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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