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Опубликован закон "О национальной безопасности"

НовостиПолитика    07.07.2018 - 15:21
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон о нацбезопасности начинает действовать со следующего дня после его опубликования, то есть 8 июля

В парламентской газете "Голос Украины" сегодня, 7 июля 2018 года, опубликован закон "О национальной безопасности". Об этом также указано на сайте "Голоса Украины".

Отметим, что закон начинает действовать со следующего дня после его опубликования, то есть в воскресенье, 8 июля.

Этим законом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны.

Также законом о нацбезопасности определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны, вводится всеобъемлющий подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечивая таким образом демократический гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

В законе определены фундаментальные интересы Украины - это интеграция в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), в частности вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.

Напомним, Соединенные Штаты Америки приветствовали принятие нового закона Украины "О национальной безопасности", принятый верховной Радой 21 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 5 июля. Как заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО в вооруженных силах Украины.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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