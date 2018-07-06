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У Держдепі США прокоментували закон про нацбезпеки України

НовиниПолітика    06.07.2018 - 21:31
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)

У Держдепі заявили про подальшу підтримку України в галузі оборони і безпеки

Сполучені Штати Америки (США) вітають новий закон України "Про національну безпеку", прийнятий верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Порошенко 5 липня. Про це заявила представник Державного департаменту США Хізер Нойерт у п'ятницю, 6 липня.

За її словами, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.

"Повна реалізація закону, в тому числі створення комітету по нагляду за радою для сектору безпеки і нового закону про Службу безпеки України, ще більше укріпить західну інтеграцію України", - сказала представник Держдепу.

Також додала, що Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати реформи в області оборони і безпеки в Україні, щоб зміцнити її здатність захищати свою територіальну цілісність.

Нагадаємо, 5 липня президент України Петро Порошенко підписав закон про національної безпеки України. Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності зі стандартами НАТО.

Документом визначаються та розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю і координації операцій сил безпеки і сил оборони.

Прийняття законів оборонного блоку погоджено з Пентагоном та НАТО, - Парубій Двері НАТО відкриті для України, - Порошенко
Теги публікації: Служба безпеки України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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