У Держдепі США прокоментували закон про нацбезпеки України

У Держдепі заявили про подальшу підтримку України в галузі оборони і безпеки

Сполучені Штати Америки (США) вітають новий закон України "Про національну безпеку", прийнятий верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Порошенко 5 липня. Про це заявила представник Державного департаменту США Хізер Нойерт у п'ятницю, 6 липня.

За її словами, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.

"Повна реалізація закону, в тому числі створення комітету по нагляду за радою для сектору безпеки і нового закону про Службу безпеки України, ще більше укріпить західну інтеграцію України", - сказала представник Держдепу.

Також додала, що Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати реформи в області оборони і безпеки в Україні, щоб зміцнити її здатність захищати свою територіальну цілісність.

Нагадаємо, 5 липня президент України Петро Порошенко підписав закон про національної безпеки України. Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності зі стандартами НАТО.

Документом визначаються та розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю і координації операцій сил безпеки і сил оборони.