В Україні сьогодні набув чинності закон про нацбезпеку

Законом визначаються повноваження державних органів у сферах нацбезпеки та оборони

В Україні сьогодні набув чинності Закон України "Про національну безпеку".

Як раніше повідомлялося, закон було опубліковано в парламентській газеті "Голос України" учора, 7 липня 2018 року.

Зазначимо, що закон починає діяти з наступного дня після його опублікування, тобто в неділю, 8 липня.

Цим законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки та оборони, створюється основа для інтеграції політики і процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони.

Також законом про нацбезпеки визначається система командування, контролю і координації операцій сил безпеки і сил оборони, вводиться комплексний підхід до планування у сферах національної безпеки та оборони, забезпечуючи таким чином демократичний цивільний контроль над органами і формуваннями сектору безпеки і оборони. У законі визначені фундаментальні інтереси України - це інтеграція в європейський простір (політичне, економічне, правове і простір безпеки), зокрема вступ до Євросоюзу, членство в НАТО і розвиток рівноправних взаємин з іншими країнами світу.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку України 5 липня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) вітали прийняття нового закону України "Про національну безпеку", прийнятий верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенком 5 липня.

Як заявила представник Державного департаменту США Хізер Нойерт, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.