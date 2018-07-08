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В Україні сьогодні набув чинності закон про нацбезпеку

НовиниПолітика    08.07.2018 - 14:44
Ілюстративне фото (president.gov.ua)
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Законом визначаються повноваження державних органів у сферах нацбезпеки та оборони

В Україні сьогодні набув чинності Закон України "Про національну безпеку".

Як раніше повідомлялося, закон було опубліковано в парламентській газеті "Голос України" учора, 7 липня 2018 року.

Зазначимо, що закон починає діяти з наступного дня після його опублікування, тобто в неділю, 8 липня.

Цим законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки та оборони, створюється основа для інтеграції політики і процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони.

Також законом про нацбезпеки визначається система командування, контролю і координації операцій сил безпеки і сил оборони, вводиться комплексний підхід до планування у сферах національної безпеки та оборони, забезпечуючи таким чином демократичний цивільний контроль над органами і формуваннями сектору безпеки і оборони. У законі визначені фундаментальні інтереси України - це інтеграція в європейський простір (політичне, економічне, правове і простір безпеки), зокрема вступ до Євросоюзу, членство в НАТО і розвиток рівноправних взаємин з іншими країнами світу.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку України 5 липня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) вітали прийняття нового закону України "Про національну безпеку", прийнятий верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенком 5 липня.

Як заявила представник Державного департаменту США Хізер Нойерт, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.

 

У Держдепі США прокоментували закон про нацбезпеку України
Теги публікації: Закон, Служба безпеки України, Порошенко Петро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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