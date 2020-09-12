В Украине сегодня солнечно и тепло

В Украине сегодня будет солнечно и тепло. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +29.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня переменная облачность, без дождей. Температура воздуха в западных областях составит +21+28, а ночью +7+10. На юге стране +25+28, а ночью +13+17.

В восточных областях днем будет +22+24, а ночью +7+10. В центре страны сегодня сухо и без осадков, днем будет +21+26, а ночью +8+11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня сухо и без дождей. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +9+11.

Напомним, синоптики объявили прогноз погоды на выходные, которой пройдут 12 и 13 сентября.

Отметим, вчера в Украине была теплая погода без осадков в большинстве областей с переменной облачностью.