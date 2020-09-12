В Україні сьогодні сонячно та тепло

В Україні сьогодні буде сонячно та тепло. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +29.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря у західних областях складе +21+28, а вночі +7+10. На півдні країні +25+28, а вночі +13+17.

У східних областях вдень буде +22+24, а вночі +7+10. У центрі країни сьогодні сухо і без опадів, вдень буде +21+26, а вночі +8+11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сухо та без дощів. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +9+11.

Нагадаємо, синоптики оголосили прогноз погоди на вихідні, якій пройдуть 12 та 13 вересня.

Зазначимо, вчора в Україні була тепла погода без опадів, в більшості областей з мінливою хмарністю.