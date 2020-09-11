ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Без осадков и почти везде ясно: прогноз погоды на выходные

Украина, Пятница 11 сентября 2020 14:43
Без осадков и почти везде ясно: прогноз погоды на выходные
Фото: погода в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине 12 и 13 сентября будет теплая и ясная погода в большинстве регионов Украины. Лишь на западе может наблюдаться небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 12 сентября

Во всех областях Украины ожидается ясная и теплая погода. Температура на западе днем будет колебаться от +21 до +25, а на Закарпатье до +28. На севере - от +21 до +23, в центре - от +22 до +25, на востоке - от +22 до +26, на юге - от +25 до +29. Ночью - от +6 до +18.

Без осадков и почти везде ясно: прогноз погоды на выходные

Прогноз на 13 сентября

В воскресенье ситуация существенно не изменится. Погода будет теплой и без осадков. В большинстве регионов будет ясно, лишь в части западных областей прогнозируют переменную облачность. Температура днем будет колебаться от +22 до + 28 на западе, на севере - от +22 до +26, в центре - от +23 до +27, на юге - от +25 до +29, на востоке - от +24 до +28. Ночью - от +6 на севере до +16 на юге.

Без осадков и почти везде ясно: прогноз погоды на выходные

Отметим, вчера в Украине была теплая погода без осадков, в большинстве областей с переменной облачностью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Гидрометцентрновости Украиныобщество
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь