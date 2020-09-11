Без осадков и почти везде ясно: прогноз погоды на выходные

Фото: погода в Киеве (РБК-Украина)

В Украине 12 и 13 сентября будет теплая и ясная погода в большинстве регионов Украины. Лишь на западе может наблюдаться небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 12 сентября

Во всех областях Украины ожидается ясная и теплая погода. Температура на западе днем будет колебаться от +21 до +25, а на Закарпатье до +28. На севере - от +21 до +23, в центре - от +22 до +25, на востоке - от +22 до +26, на юге - от +25 до +29. Ночью - от +6 до +18.

Прогноз на 13 сентября

В воскресенье ситуация существенно не изменится. Погода будет теплой и без осадков. В большинстве регионов будет ясно, лишь в части западных областей прогнозируют переменную облачность. Температура днем будет колебаться от +22 до + 28 на западе, на севере - от +22 до +26, в центре - от +23 до +27, на юге - от +25 до +29, на востоке - от +24 до +28. Ночью - от +6 на севере до +16 на юге.

Отметим, вчера в Украине была теплая погода без осадков, в большинстве областей с переменной облачностью.