В Украине сегодня солнечно и тепло до +12

Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Температура воздуха поднимется до +12 градусов тепла на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Сегодня пол Украины накроют небольшие дожди. Речь идет о восточных и центральных регионах. В западных и северных будет солнечно. Температура воздуха составит:
В столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +9+11, а ночью +2+4.
Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.