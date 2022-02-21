В Украину идет похолодание: дата

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Сегодня и еще несколько дней температура воздуха в Украине будет колебаться от +5 до 11. В частности, тепло будет на юге страны.

Впрочем, с 24 февраля в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится. Днем ожидается + +8, а ночью 0+4.

Вместе с тем, в областях будет переменная облачность, без осадков.