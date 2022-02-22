В Україні сьогодні сонячно та тепло до +12

Сьогодні в Україні буде сонячно та тепло. Температура повітря підніметься до +12 градусів тепла на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні пів України накриють невеликі дощі. Мова йде про східні та центральні регіони. У західних та північних буде сонячно. Температура повітря складе:
У столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +9+11, а вночі +2+4.
Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого.