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В Україні сьогодні сонячно та тепло до +12

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні буде сонячно та тепло. Температура повітря підніметься до +12 градусів тепла на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні пів України накриють невеликі дощі. Мова йде про східні та центральні регіони. У західних та північних буде сонячно. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +5+11, а вночі -1+3,
  • на півночі вдень +7+11, а вночі +1+3,
  • на сході вдень +8+11, а вночі 0+3,
  • на півдні вдень +8+12, а вночі +3+6,
  • у центрі вдень +9+11, а вночі +1+4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +9+11, а вночі +2+4.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого.

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