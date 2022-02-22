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В Украине сегодня солнечно и тепло до +12

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 06:00
В Украине сегодня солнечно и тепло до +12 Фото: в Украине сегодня потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Температура воздуха поднимется до +12 градусов тепла на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня пол Украины накроют небольшие дожди. Речь идет о восточных и центральных регионах. В западных и северных будет солнечно. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +5+11, а ночью -1+3,
  • на севере днем +7+11, а ночью +1+3,
  • на востоке днем + 8 + 11, а ночью 0 + 3,
  • на юге днем +8+12, а ночью +3+6,
  • в центре днем +9+11, а ночью +1+4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +9+11, а ночью +2+4.

Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.

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