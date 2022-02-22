В Украине сегодня солнечно и тепло до +12
Фото: в Украине сегодня потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Температура воздуха поднимется до +12 градусов тепла на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня пол Украины накроют небольшие дожди. Речь идет о восточных и центральных регионах. В западных и северных будет солнечно. Температура воздуха составит:
- на западе днем +5+11, а ночью -1+3,
- на севере днем +7+11, а ночью +1+3,
- на востоке днем + 8 + 11, а ночью 0 + 3,
- на юге днем +8+12, а ночью +3+6,
- в центре днем +9+11, а ночью +1+4.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +9+11, а ночью +2+4.
Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине. Уменьшение температуры воздуха ожидается 24 февраля.