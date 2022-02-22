В Україні сьогодні сонячно та тепло до +12
Фото: в Україні сьогодні потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україні буде сонячно та тепло. Температура повітря підніметься до +12 градусів тепла на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні пів України накриють невеликі дощі. Мова йде про східні та центральні регіони. У західних та північних буде сонячно. Температура повітря складе:
- на заході вдень +5+11, а вночі -1+3,
- на півночі вдень +7+11, а вночі +1+3,
- на сході вдень +8+11, а вночі 0+3,
- на півдні вдень +8+12, а вночі +3+6,
- у центрі вдень +9+11, а вночі +1+4.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +9+11, а вночі +2+4.
Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого.