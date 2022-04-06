В Украине сегодня согласовано 11 гуманитарных маршрутов: где запланирована эвакуация
Фото: в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров (Getty Images)
В Украине 6 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Сегодня согласовано 11 гуманитарных коридоров в трех областях.
Донецкая область
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Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Запорожская область
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Из города Бердянск в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
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Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
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Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
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Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из города Запорожье с гуманитарной помощью.
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Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из города Запорожье с гуманитарной помощью.
Луганская область
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Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов: пр. Химиков, 28).
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Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
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Из города Попасная в город Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42).
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Из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13).
- Из города Рубежное до города Бахмут.