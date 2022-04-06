RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні сьогодні погоджено 11 гуманітарних маршрутів: де запланована евакуація

Фото: в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні 6 квітня продовжиться евакуація мирного населення. Сьогодні погоджено 11 гуманітарних коридорів у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Запорізька область

  • З міста Бердянськ до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
  • З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
  • З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
  • З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

Луганська область

  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28).
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • З міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42).
  • З селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.

Нагадаємо, жителів Луганської області закликали евакуюватися, оскільки окупанти руйнують залізничні колії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяВійна Росії проти УкраїниІрина Верещук