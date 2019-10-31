В Украине сегодня похолодает до -5

Погода в Украине 31 октября ухудшится, ожидаются заморозки ночью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях холодно, днем +4+6, а ночью ожидаются заморозки до -4. В Черниговской и Сумской области днем температура воздуха составит +2+5, а ночью ожидается от +4 до -4.

В центре страны также холодно. Днем температура воздуха составит +3+5, а ночью будут заморозки до -4. На востоке Украины также низкая температура воздуха. Днем ожидается +3+5, а ночью до -5.

В южных областях сегодня заморозков не будет, но температура воздуха днем +6+9, а ночью от 0 до +4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня холодно. Днем температура воздуха составит +3+5, а ночью ожидаются заморозки до -4.

Напомним, синоптик Наталья Диденко также дала прогноз погоды на 31 октября. Антициклон и арктический воздух принесет в Украину холодную и сухую погоду. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до-2-7 градусов.

Кроме того, вчера в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до отметки -8 градусов. Также по состоянию на утро среды в Карпатах фиксируется повышенная облачность и туман.