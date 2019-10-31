В Україні сьогодні похолодає до -5

Погода в Україні 31 жовтня погіршиться, очікуються заморозки вночі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях холодно, вдень +4+6, а вночі очікуються заморозки до -4. У Чернігівській та Сумській області вдень температура повітря складе +2+5, а вночі очікується від +4 до -4.

У центрі країни також холодно. Вдень температура повітря складе +3+5, а вночі будуть заморозки до -4. На сході України також низька температура повітря. Вдень очікується +3+5, а вночі до -5.

У південних областях сьогодні заморозків не буде, але температура повітря вдень +6+9, а вночі від 0 до +4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні холодно. Вдень температура повітря складе +3+5, а вночі очікуються заморозки до -4.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на 31 жовтня. Антициклон та арктичне повітря принесуть в Україну холодну та суху погоду. Вночі очікується зниження температури повітря до -2-7 градусів.

Крім того, вчора у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до позначки -8 градусів. Також станом на ранок середи в Карпатах фіксується підвищена хмарність та туман.