Антициклон принесет в Украину похолодание до -7

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем температура воздуха снизится до +2

Погода в Украине в четверг, 31 октября, ухудшится в связи с антициклоном Ольденбургия, ожидается ночное похолодание до -7 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, антициклон и арктический воздух принесут в Украину холодную и сухую погоду. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до -2....-7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +8.

В Киеве завтра также будет прохладно. Ночью в столице прогнозируется похолодание до -2...-5 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +6.

"В дальнейшем холодная погода еще продлится, однако с воскресенья ожидается потепление", - добавила Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до отметки -8 градусов. Также по состоянию на утро среды в Карпатах фиксируется повышенная облачность и туман.

Также в Гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды в Украине в среду, 30 октября. Прогнозировалась прохладная и сухая погода. Средняя температура днем будет колебаться от +2 до +6 градусов, ночью термометры покажут от 0 до +2.