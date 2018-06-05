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В Украине на сегодня перерабатывают только 3% отходов, - Семерак

НовостиОбщество    05.06.2018 - 19:40
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

До 2030 года в Украине планируют перерабатывать 70% отходов

На сегодня в Украине перерабатывают 3% бытовых отходов для повторного использования. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-центр министерства.

"В прошлом году правительство утвердило разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами, которая стала первым документом независимой Украины, что определяет вектор развития этой сферы. Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется", - отметил Семерак.

По его словам Стратегией определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году таких отходов, которые будут перерабатываться или повторно использоваться, должно быть 70%.

Напомним, ранее в Минприроды отметили, что в Украине 99% свалок не соответствуют современным экологическим требованиям. Сейчас Минприроды завершает работу над рейтингом крупнейших загрязнителей окружающей среды.

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Теги публикации: мусор, экология  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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