В Украине на сегодня перерабатывают только 3% отходов, - Семерак

До 2030 года в Украине планируют перерабатывать 70% отходов

На сегодня в Украине перерабатывают 3% бытовых отходов для повторного использования. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-центр министерства.

"В прошлом году правительство утвердило разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами, которая стала первым документом независимой Украины, что определяет вектор развития этой сферы. Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется", - отметил Семерак.

По его словам Стратегией определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году таких отходов, которые будут перерабатываться или повторно использоваться, должно быть 70%.

Напомним, ранее в Минприроды отметили, что в Украине 99% свалок не соответствуют современным экологическим требованиям. Сейчас Минприроды завершает работу над рейтингом крупнейших загрязнителей окружающей среды.