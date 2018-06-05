До 2017 року в Україні взагалі була відсутня система управління відходами

В Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним вимогам. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак під час конференції "Нова політика управління відходами - основа економіки замкненого циклу", яка сьогодні, 5 червня, розпочалася у Києві, передає прес-служба Мінекології.

За словами міністра, до 2017 року в Україні взагалі була відсутня система управління відходами.

"Непродумана політика управління відходами, яку ми успадкували від Радянського союзу призвела до появи тисяч сміттєзвалищ, 99% з яких не відповідають сучасним екологічним вимогам. Весь цей час Україна жила без будь-якого розуміння, що робити з відходами. За винятками поодиноких населених пунктів, де місцева влада намагалася хоча б спробувати запровадити якісь технології чи запозичити досвід інших країн", - сказав міністр екології.

Семерак зазначив, що загалом в Україні управління відходами було орієнтовано на захоронення і при цьому були відсутні економічні стимули для переробки вторинної сировини та механізми притягнення до відповідальності, наприклад, за шкоду, завдану довкіллю.

Нагадаємо, Мінекології спільно із міжнародними експертами завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами.