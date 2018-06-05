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В Україні на сьогодні переробляють лише 3% відходів, - Семерак

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 19:40
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

До 2030 року в Україні планують переробляти 70% відходів

На сьогодні в Україні переробляють 3% побутових відходів для повторного використання. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає прес-центр міністерства.

"Торік уряд ухвалив розроблену Мінприроди спільно з міжнародними експертами Стратегію управління відходами, яка стала першим документом незалежної України, що визначає вектор розвитку цієї сфери. Якщо говорити про побутові відходи, то, наприклад, зараз лише 3% із них переробляється та повторно використовується", - зазначив Семерак.

За його словами Стратегією визначена амбітна мета, щоб до 2030 року таких відходів, які будуть  перероблятися чи повторно використовуватися, має бути 70%.

Нагадаємо, раніше у Мінприроди зазначили, що в Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним вимогам. Наразі Мінприроди завершує роботу над рейтингом найбільших забруднювачів навколишнього середовища.

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Теги публікації: мусор, экология  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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