ru
ua

В Украине сегодня открываются детсады, в Киеве - с 1 июня

Новости » Коронавирус   

Детсады будут работать с определенным ограничениями

В Украине с сегодняшнего дня, 25 мая, возобновляют работу детские сады. В Киеве они откроются с 1 июня.

Соответствующее постановление об ослаблении карантина принял Кабинет министров еще 20 мая.

Так, на период карантина Министерство здравоохранения утвердило ряд правил, которые должны придерживаться администрацией детских садов. В частности:

  • Перед началом работы заведения все работники должны пройти температурный скрининг, детям измеряется температура перед входом в заведение;
  • Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;
  • Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
  • Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;
  • В игровой форме по собственному примеру воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;
  • Запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом;
  • Запрещается находиться в уличной обуви внутри детского сада;
  • Запрещены массовые мероприятия с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.
  • Не смешивать детские группы;
  • Ограничивать игры с физическим контактом и инвентарем;
  • Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;
  • Администрация детсада должна обеспечить 5-дневный запас средств защиты и дезинфекторов;
  • Проводить регулярные проветривания и уборки помещений с помощь дезинфицирующих средств;
  • Временно отстранить от работы лиц из "группы риска".

Напомним, с 25 мая в Киеве заработал метрополитен.

Также сообщалось, что с 26 мая в Киевской области приступят ко второму этапу ослабления карантина.

Автор: Игорь Литвиненко

► В Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата ► В Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка
Читать все новости