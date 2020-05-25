В Киевской ОГА объявили дату ослабления карантина в области

Фото: ребенок в маске (РБК-Украина)

Будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков

Карантин в Киевской области ослабят с 26 мая. Будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков. также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, и служб в церквях.

Об этом заявил на брифинге временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, было проведено оперативное заседание региональной комиссии с ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение, что "с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчается".

"Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, заполненность коек (в больницах. - Ред.) - 19,03%, количество ПЦР-тесов (на коронавирус. - Ред.) - 19,34 на 100 тыс. человек. Эти цыфри получили рано утром", - заявил он.

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Неділя, 24 травня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская область готовится ослабить карантин.

Отметим, в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом.

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Автор: Анастасия Рокитна