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Первый день открытия метро в Киеве: какая ситуация в подземке и на дорогах

Новости » Общество     25.05.2020 - 09:22
Первый день открытия метро в Киеве: какая ситуация в подземке и на дорогах
Фото: люди в киевском вагоне метро (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Киеве образовались значительные пробки на левом берегу

В Киеве сегодня открыли метро в рамках ослабления карантинных ограничений. Сейчас ситуация в подземке спокойная, но на дорогах образовались пробки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас в метро людей немного. Работники метрополитена в масках и прозрачных щитках на все лицо. На каждой станции полиция, которая следит, чтобы все были в масках. Повесили новые плакаты и приклеили на пол кружочки с просьбой держать дистанцию 1,5 метра. Поезда ходят часто, очередей и столпотворения нет.

Фото: ситуация в метро Киева (РБК-Украина, Виталий Носач)

Впрочем, по данным Google Maps ситуация на дорогах хуже, образовались значительные пробки, в частности на левом берегу столицы.

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, на Большой окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, улице Набережно-Крещатицкой, на Северном и Дарницком мостах. На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, Броварском шоссе, возле станций метро "Позняки", "Славутич", Осокорки", "Дарница", "Левобережная", а также бульваре Перова и проспекте Романа Шухевича.

Первый день открытия метро в Киеве: какая ситуация в подземке и на дорогах

Фото: ситуация на дорогах Киева (Google Maps)

Напомним, метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

Вместе с тем, киевская власть заявила, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины метропробки
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