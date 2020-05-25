В Україні сьогодні відкриваються дитсадки, у Києві - з 1 червня

Дитсадки працюватимуть з певними обмеженнями
В Україні з сьогоднішнього дня, 25 травня, відновлюють роботу дитячі садочки. В Києві вони відкриються з 1 червня.
Відповідну постанову про ослаблення карантину прийняв Кабінет міністрів ще 20 травня.
Так, на період карантину Міністерство охорони здоров'я затвердило ряд правил, які повинні дотримуватися адміністрацією дитячих садків. Зокрема:
- Перед початком роботи закладу всі працівники повинні пройти температурний скринінг, дітям вимірюється температура перед входом у заклад;
- Працівники та діти, у яких температура буде вище 37,2 - не допускаються в заклад;
- Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;
- Установи повинні бути оснащені антисептиками Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;
- В ігровій формі за власним наприклад вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру;
- Заборонено використання багаторазових рушників, м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом;
- Забороняється перебувати у вуличному взутті всередині дитячого садка;
- Заборонені масові заходи за участю дітей більше ніж в одній групі і з участю глядачів
- Не змішувати дитячі групи;
- Обмежувати гри з фізичним контактом та інвентарем;
- Надавати пріоритет ігор на свіжому повітрі;
- Адміністрація дитсадка повинна забезпечити 5-денний запас засобів захисту і дезінфекторів;
- Проводити регулярні провітрювання і прибирання приміщень за допомогою дезінфікуючих засобів;
- Тимчасово відсторонити від роботи осіб з "групи ризику"
Нагадаємо, з 25 травня в Києві запрацював метрополітен.
Також повідомлялося, що з 26 травня в Київській області приступлять до другого етапу ослаблення карантину.
Автор: Игорь Литвиненко