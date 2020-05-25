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В Україні сьогодні відкриваються дитсадки, у Києві - з 1 червня

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Дитсадки працюватимуть з певними обмеженнями

В Україні з сьогоднішнього дня, 25 травня, відновлюють роботу дитячі садочки. В Києві вони відкриються з 1 червня.

Відповідну постанову про ослаблення карантину прийняв Кабінет міністрів ще 20 травня.

Так, на період карантину Міністерство охорони здоров'я затвердило ряд правил, які повинні дотримуватися адміністрацією дитячих садків. Зокрема:

  • Перед початком роботи закладу всі працівники повинні пройти температурний скринінг, дітям вимірюється температура перед входом у заклад;
  • Працівники та діти, у яких температура буде вище 37,2 - не допускаються в заклад;
  • Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;
  • Установи повинні бути оснащені антисептиками Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;
  • В ігровій формі за власним наприклад вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру;
  • Заборонено використання багаторазових рушників, м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом;
  • Забороняється перебувати у вуличному взутті всередині дитячого садка;
  • Заборонені масові заходи за участю дітей більше ніж в одній групі і з участю глядачів
  • Не змішувати дитячі групи;
  • Обмежувати гри з фізичним контактом та інвентарем;
  • Надавати пріоритет ігор на свіжому повітрі;
  • Адміністрація дитсадка повинна забезпечити 5-денний запас засобів захисту і дезінфекторів;
  • Проводити регулярні провітрювання і прибирання приміщень за допомогою дезінфікуючих засобів;
  • Тимчасово відсторонити від роботи осіб з "групи ризику"

Нагадаємо, з 25 травня в Києві запрацював метрополітен.

Також повідомлялося, що з 26 травня в Київській області приступлять до другого етапу ослаблення карантину.

Автор: Игорь Литвиненко

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