В Украине сегодня откроют несколько гуманитарных коридоров: список

На 24 марта 2022 года согласовано открытие нескольких гуманитарных коридоров в Украине. По ним смогут эвакуировать людей из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

Донецкая область

Гуманитарный коридор для мариупольцев в Запорожье будет работать по маршруту Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. Место сбора - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. На данный момент 24 автобуса находятся на въезде в Бердянск, к ним в ближайшее время присоединится еще 21 автобус, которые с 06:00 выехали из Токмака.

Адреса для дозаправки автомобилей - проспект Восточный, 4а; ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

По словам Верещук, украинская сторона ждет обещанного освобождения водителей и спасателей ГСЧС в Мангуше (Донецкая область). А также попытается добраться до Никольского и Мелекино.

Запорожская область

Из города Пологи Запорожской области в Запорожье: Пологи - Токмак - Васильевка - Запорожье. Место сбора - городской совет. Автобусы для эвакуции с 06:00 отправились из Токмака.

Из Мелитополя Запорожской области в Запорожье: Мелитополь - Васильевка - Запорожье. Место сбора - пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область

Из Макарова Киевской области в Житомир: Макаров - Юров - Ставище - Коростышев - Житомир. Место сбора - сельский совет на ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации отправят из Белой Церкви.

Из Белой Церкви Киевской области: Белая Церковь - Фастов - Брусилов - Кочеров - Ставище - Юров - Макаров (сельсовет ул. Ростовского 30), с эвакуацией в Житомир.

Из села Богдановка Киевской области в Бровары: Богдановка - Рудня - Залесье - Летки - Рожны - Пуховка - Бровары. Место сбора - сельский совет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из села Большая Дымерка Киевской области в Бровары: Большая Дымерка - Богдановка - Рудня - Залесье - Летки - Рожны - Пуховка - Бровары. Место сбора - здание сельского совета на ул. Бобрицкая, 1. Автобусы будут отправлены из Броваров.

Из села Бервица Киевской области в Бровары: Бервица - Мокрец - Заворичи - Калита - Семиполки - Летки - Рожны - Пуховка - Калиновка - Бровары. Из села Бервица нужно самостоятельно добраться до моста между селами Мокрец и Заворичи и перейти реку Трубеж в сторону улицы Радгоспной.

Кроме того, будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения Ирпеня.