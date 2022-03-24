В Україні сьогодні відкриють кілька гуманітарних коридорів: список

На 24 березня 2022 року погоджено відкриття кількох гуманітарних коридорів в Україні. За ними зможуть евакуювати людей з зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Донецька область

Гуманітарний коридор для маріупольців в Запоріжжі працюватиме за маршрутом Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. Місце збору - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. На даний момент 24 автобуси знаходяться на в'їзді до Бердянська, до них найближчим часом приєднається ще 21 автобус, який з 06:00 виїхав з Токмака.

Адреси для дозаправки автомобілів - проспект Східний, 4а; вул. Мелітопольське шосе, 87б.

За словами Верещук, українська сторона чекає на обіцяне звільнення водіїв та рятувальників ДСНС у Мангуші (Донецька область). А також спробує дістатися до Нікольського та Мелекіного.

Запорізька область

З міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя: Пологи - Токмак - Василівка - Запоріжжя. Місце зборів - міська рада. Автобуси для евакуції з 06:00 вирушили із Токмака.

З Мелітополя Запорізької області до Запоріжжя: Мелітополь - Василівка - Запоріжжя. Місце зборів - пожежна частина №9. Автобуси для евакуації будуть відправлені із Запоріжжя.

Київська область

З Макарова Київської області в Житомир: Макарів - Юрів - Ставище - Коростишів - Житомир. Місце збору - сільська рада на вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації відправлять із Білої Церкви.

З Білої Церкви Київської області: Біла Церква - Фастів - Брусилів - Кочерів - Ставище - Юрів - Макарів (сільрада вул. Ростовського 30), з евакуацією в Житомир.

З села Богданівка Київської області до Броварів: Богданівка - Рудня - Залісся - Літки - Рожни - Пухівка - Бровари. Місце зборів - сільська рада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З села Велика Димерка Київської області до Броварів: Велика Димерка - Богданівка - Рудня - Залісся - Літки - Рожни - Пухівка - Бровари. Місце зборів - будинок сільської ради на вул. Бобрицька, 1. Автобуси будуть відправлені із Броварів.

З села Бервиця Київської області до Броварів: Бервиця - Мокрець - Заворичі - Калита - Семиполки - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари. З села Бервиця потрібно самостійно дістатися до мосту між селами Мокрець і Заворичі та перейти річку Трубіж у бік вулиці Радгоспної.

Крім того, буде працювати пункт евакуації в районі Романівського мосту для прийому евакуйованого пішим ходом населення Ірпеня.