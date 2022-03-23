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Почти половине украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей из-за войны

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 15:56
Почти половине украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей из-за войны Фото: почти половина украинцев разделиться со своей семьей (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Пришлось временно разделиться со своей семьей 44% украинцев. Больше всего таких на востоке (54%), меньше всего - на Западе (39%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме разделения с семьей, 19% граждан покинули свой город/село на время войны (больше всего выехало с востока). В то же время, абсолютное большинство (93%) из них планируют после войны вернуться домой.

Почти половине украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей из-за войны

При этом лишь 58% знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что их жилье повреждено, а 9% - разрушено. Остальные не знают, что с их жильем.

Почти половине украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей из-за войны

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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